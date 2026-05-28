Fondi pensione arriva la mini patrimoniale contro i grandi risparmiatori | la nuova tassa del decreto Pnrr

Arriva una "mini patrimoniale" che colpisce i fondi pensione. Una norma del decreto Pnrr, già convertito in legge, cambia il calcolo del contributo di vigilanza dovuto alla Covip, la Commissione che controlla il sistema della previdenza complementare in Italia. Il prelievo non sarà più calcolato sulla base dei flussi dei contributi incassati ogni anno ma sull'intero patrimonio, penalizzando i grandi risparmiatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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NOVITÀ FONDI PENSIONE: Cosa Cambia dal 2026

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