La Camera dei Deputati ha approvato con 201 voti favorevoli, 108 contrari e 4 astensioni un decreto legge che riguarda le misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le politiche di coesione. La decisione è arrivata dopo la discussione sulla questione di fiducia, che ha portato all’approvazione del testo normativo.

La Camera dei Deputati ha dato il via libera alla questione di fiducia sul decreto legge relativo alle misure urgenti per l’attuazione del Pnrr e alle politiche di coesione, con un esito di 201 voti favorevoli contro 108 contrari e 4 astensioni. Il provvedimento, che non ha subito variazioni rispetto al testo già approvato dalla Commissione, segna un passaggio decisivo per la gestione delle risorse europee destinate al Paese. L’iter legislativo tra voto di fiducia e nuovi esami in Aula. Il percorso parlamentare del decreto non si ferma con il conteggio dei 201 consensi ottenuti stasera. L’attività dell’Assemblea si sposta ora sull’analisi degli 80 ordini del giorno che sono stati depositati dai parlamentari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pnrr e coesione: la Camera approva il decreto, via ai fondi

Leggi anche: La Regione Toscana a Bruxelles: "Le priorità, Pnrr e fondi di coesione"

Decreto Ucraina, la Camera approva la fiducia: Futuro Nazionale vota sì ma si oppone al decretoLa Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul cosiddetto decreto Ucraina per l’invio di armi a Kiev, primo banco di prova parlamentare per...

Temi più discussi: D.L. 19/2026 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione; Pnrr fondi europei e nazionali - Consultazione aperta sulla strategia europea delle isole; Difesa, Meloni e Pnrr: settimana decisiva alla Camera dei deputati; Ciao ciao, caro PNRR. Spendere 194 miliardi, e quasi neanche accorgersene.

Calderone e Foti, su Pnrr e Welfare 'confermati gli obiettivi'In relazione alla nota Anci di ieri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, precisano che la comunicazione ricev ... ansa.it

Pnrr sociale, Comuni in allarme per i definanziamenti su disabili e senza fissa dimoraEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Il PNRR è nato come una sfida per proiettare l’Italia nella strategia europea della transizione energetica. Difficilmente si potrà ripresentare un’opportunità del genere, ma le emergenze attuali dimostrano che questo governo l'ha sperperata. Un patrimonio che - facebook.com facebook

In un video abbiamo denunciato che il Museo del Prosciutto e dei Salumi di Parma ha ricevuto 600 mila euro dai fondi del PNRR. La parlamentare Stefania Ascari ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Agricoltura, chiedendo chiarime x.com