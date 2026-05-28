Il governo ha annunciato misure di sostegno per le imprese, tra cui fondi di coesione e altre iniziative, con l’obiettivo di affrontare la crisi energetica in corso. La proposta prevede l’utilizzo di risorse pubbliche per aiutare le aziende a superare le difficoltà economiche legate ai costi energetici elevati. Resta da vedere se queste misure saranno sufficienti a garantire la continuità di molte imprese, considerando la gravità della situazione. La decisione finale dipenderà dalla valutazione dell’efficacia delle azioni adottate.

L’apertura c’è. Bisogna capire se sarà sufficiente a permettere a decine di migliaia di imprese di sopravvivere alla peggiore crisi energetica degli ultimi trent’anni. L’Europa fa un passo avanti verso quei Paesi, Italia in testa, che da mesi chiedono di sganciare la spesa per gli aiuti a famiglie e aziende dal calcolo del deficit, beneficiando così di un trattamento al pari di quello riservato alla Difesa. Un passo compiuto da uno degli uomini più ascoltati nell’ambito della nomenklatura comunitaria, il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto. Per il quale, per affrontare la crisi energetica e i costi più alti si possono usare anche i fondi di coesione che ogni tot anni l’Ue gira ai Paesi membri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fondi di coesione, ma non solo. La via di Fitto per salvare le imprese

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