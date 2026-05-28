Un incendio si è sviluppato tra le sterpaglie nell’area dell’ex Ilva a Follonica. Le fiamme hanno minacciato la vegetazione circostante e sono state domate grazie all’intervento di una squadra di volontari antincendio boschivo. La vegetazione nell’area industriale è diventata molto secca e densa, favorendo la rapida diffusione del fuoco. Nessun ferito è stato segnalato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

? Punti chiave Come hanno fatto i soccorritori a evitare che il fuoco si propagasse?. Perché la vegetazione nell'area industriale è diventata così pericolosa oggi?. Chi deve garantire la manutenzione dei terreni intorno all'ex Ilva?. Quali rischi concreti corre ora il quartiere vicino a viale Europa?.? In Breve Incendio scoppiato giovedì 28 maggio tra sterpaglie secche vicino al muro magonale.. Due squadre dei vigili del fuoco e un mezzo Vab hanno domato il rogo.. Fiamme visibili da viale Europa hanno causato allarme tra i residenti locali.. Il rogo evidenzia rischi di sicurezza per la vegetazione incolta dell'area dismessa.. Un incendio nel pomeriggio di questo giovedì 28 maggio ha scosso la quiete dell’area dell’ex Ilva di Follonica, alimentato da sterpaglie secche che hanno preso fuoco lungo il muro magonale vicino ai fabbricati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Follonica, rogo nell’ex Ilva: fiamme tra le sterpaglie, interviene la Vab

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