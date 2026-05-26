Un rogo di sterpaglie origina l' incendio le fiamme si estendono sui terreni confinanti

Da latinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fiamme sono partite da un rogo di sterpaglie e hanno raggiunto i terreni vicini, coprendo circa 2.000 metri quadrati. L’incendio si è sviluppato nelle campagne di una zona rurale, con le fiamme che si sono propagate rapidamente, interessando un'area aperta e agricola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il fuoco e mettere in sicurezza la zona.

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Un incendio divampato nelle campagne del territorio di Cori si è esteso per circa 2mila metri quadrati. Le fiamme si sono rapidamente propagate interessando tre diversi terreni privati, e sono state domate dal personale dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale. Dopo le operazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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