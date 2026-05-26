Un rogo di sterpaglie origina l' incendio le fiamme si estendono sui terreni confinanti

Le fiamme sono partite da un rogo di sterpaglie e hanno raggiunto i terreni vicini, coprendo circa 2.000 metri quadrati. L’incendio si è sviluppato nelle campagne di una zona rurale, con le fiamme che si sono propagate rapidamente, interessando un'area aperta e agricola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il fuoco e mettere in sicurezza la zona.

Un incendio divampato nelle campagne del territorio di Cori si è esteso per circa 2mila metri quadrati. Le fiamme si sono rapidamente propagate interessando tre diversi terreni privati, e sono state domate dal personale dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale. Dopo le operazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le fiamme divampano sul balcone e si estendono al tetto: abitazione inagibileMartedì pomeriggio, 14 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in un edificio tra Parcines e Naturno, in provincia di Bolzano.

Fiamme a Sennori: salvata la scuola dall’incendio di sterpaglieMartedì 7 aprile 2026, nel pomeriggio, un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel cortile di una scuola elementare a Sennori.

Temi più discussi: Domenica di fuoco, la stagione degli incendi è già cominciata: case, aziende e auto minacciate dalle fiamme – Ecco che cosa succede; Incendi oggi nel sud Sardegna: ecco dove; Tragedia in strada San Gillio a Druento, uomo colto da malore mentre incendia sterpaglie finisce nel fuoco, morto; Abbiamo temuto il peggio, paura alla scuola elementare di Mulinu Becciu per un rogo vicino alle aule.

Alzano Lombardo, brucia delle sterpaglie in un campo: anziano riporta ustioni di secondo e terzo gradoSembra che fosse intento a bruciare delle sterpaglie in un campo l'anziano di 79 anni che è rimasto ustionato attorno alle 13 ad Alzano Lombardo, nella zona di via Fornaci. La dinamica dell'innesto de ... bergamo.corriere.it

Alzano Lombardo, incendio in un campo di sterpaglie: grave 79enneL’allarme è scattato poco prima delle 13. L'anziano è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano ... bergamonews.it