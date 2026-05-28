Folle inseguimento per le vie della Brianza poi lo schianto e il tentativo di fuga

Un'auto ha iniziato una fuga lungo le strade della Brianza dopo aver visto una pattuglia dei carabinieri. L’automobile ha accelerato, tentando di evitare il controllo, e ha percorso diverse vie della zona. Dopo un inseguimento, ha perso il controllo e si è schiantata. L’autista ha tentato di scappare a piedi, ma è stato fermato poco dopo. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno avviato le procedure di rito.

Vede la gazzella dei carabinieri, ingrana la marcia e inizia una folle corsa per le vie della Brianza. Poi lo schianto contro un’auto che sopraggiungeva dalla parte opposta e la fuga a piedi. Ma i militari lo hanno raggiunto e lo hanno fermato. É successo settimana scorsa a Bovisio Masciago. Che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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