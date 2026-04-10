Folle inseguimento nel traffico poi lo schianto e la definitiva resa

Oggi a Vigonza si sono verificati momenti di tensione nel traffico, culminati in un grave incidente. Intorno alle 12, una pattuglia dei carabinieri, guidata dal maresciallo, ha notato un’auto ferma vicino a un centro commerciale. Poco dopo, l’auto ha tentato di scappare, dando inizio a un inseguimento che ha portato a un frontale tra veicoli. Quattro uomini di origini tunisine sono stati coinvolti nei fatti e sono stati portati in caserma.

Momenti di paura oggi 10 aprile attorno alle 12 a Vigonza. Quattro tunisini nei guai. Una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza coordinati dal maresciallo Daniele Rampin ha individuato una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata nei pressi del centro commerciale Matrix. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it La folle corsa dall'A1 al centro di Casalecchio, poi lo schiantoDop aver tentato un furto, inseguiti dall apolizia, urtano diverse auto e rischiano di investire pedoni: in manette dopo lo schianto Una fuga a tutta... Non si ferma all'alt, folle fuga in Valassina (contromano): poi lo schiantoI carabinieri gli intimano l’alt, ma lui non si ferma e inizia una folle fuga che si conclude con lo schianto contro una rotonda. Folle Inseguimento di Polizia e Carabinieri a Roma Temi più discussi: Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimento; ? Folle inseguimento per le vie del paese: agenti aggrediti e feriti - BresciaToday; Fugge all’alt e aggredisce gli agenti: motociclista arrestato dopo un folle inseguimento di 10 chilometri; Non si ferma all'alt: folle fuga in moto per 10 km, arrestato dalla polizia locale. Folle inseguimento nel traffico, poi lo schianto e la definitiva resaE' successo tutto attorno alle 12 a Vigonza quando i carabinieri hanno intercettato una Giulietta con tre tunisini a bordo. Questi ultimi sono finiti fuori strada, hanno trovato soccorso in un quart ... padovaoggi.it Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimentoDopo chilometri di manovre folli e semafori rossi, la corsa della Volkswagen Taigo finisce sottosopra: l'uomo ha tentato l'ultima fuga a piedi ... milanotoday.it Stefano Maullu. . A Bergamo, un 39enne non si è fermato all’alt dei Carabinieri, dando vita a un inseguimento a folle velocità che ha messo a rischio la sicurezza di cittadini e operatori in strada. La fuga è poi proseguita a piedi, fino all’arresto grazie alla pronte - facebook.com facebook Inseguimento a folle velocità nella Bergamasca: finisce col ribaltamento dell'auto del fuggiasco x.com