Fokina shock | Se n' è andato a Miami e mi ha bloccato il telefono Così Puerta mi ha abbandonato
Durante il torneo di Roland Garros, il coach del tennista numero 23 al mondo ha lasciato il campo improvvisamente, affermando di non sentirsi bene e di dover tornare in hotel. Successivamente, ha raggiunto Miami e ha bloccato il telefono del giocatore, che ha riferito di sentirsi abbandonato.
"Ha preso un volo per Miami e ha bloccato il telefono sia a me che a mia moglie". E tanti saluti a Davidovich Fokina. Il "fuggitivo" altri non è che Mariano Puerta, il coach (o meglio, ex) del numero 23 del mondo. Il tennista spagnolo così si è trovato senza allenatore nel bel mezzo del Roland Garros, e ha rivelato l'abbandono da parte del suo coach dopo la sconfitta a sorpresa contro l'argentino Tirante, al secondo turno: "Puerta diceva di non sentirsi bene e di voler tornare in hotel. Invece è andato a Miami.". Un addio bizzarro fra il primo e il secondo turno del torneo, come Fokina ha spiegato ai media in zona mista: "Dopo il match contro Dzumhur all'esordio ho pranzato con Puerta e poi mi sono rilassato un po', mentre lui mi ha detto di non sentirsi bene e di voler tornare in albergo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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