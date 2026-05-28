Durante il torneo di Roland Garros, il coach del tennista numero 23 al mondo ha lasciato il campo improvvisamente, affermando di non sentirsi bene e di dover tornare in hotel. Successivamente, ha raggiunto Miami e ha bloccato il telefono del giocatore, che ha riferito di sentirsi abbandonato.

"Ha preso un volo per Miami e ha bloccato il telefono sia a me che a mia moglie". E tanti saluti a Davidovich Fokina. Il "fuggitivo" altri non è che Mariano Puerta, il coach (o meglio, ex) del numero 23 del mondo. Il tennista spagnolo così si è trovato senza allenatore nel bel mezzo del Roland Garros, e ha rivelato l'abbandono da parte del suo coach dopo la sconfitta a sorpresa contro l'argentino Tirante, al secondo turno: "Puerta diceva di non sentirsi bene e di voler tornare in hotel. Invece è andato a Miami.". Un addio bizzarro fra il primo e il secondo turno del torneo, come Fokina ha spiegato ai media in zona mista: "Dopo il match contro Dzumhur all'esordio ho pranzato con Puerta e poi mi sono rilassato un po', mentre lui mi ha detto di non sentirsi bene e di voler tornare in albergo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fokina shock: "Se n'è andato a Miami e mi ha bloccato il telefono. Così Puerta mi ha abbandonato"

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