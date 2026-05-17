Luca Signorelli l' uomo che ha bloccato l' investitore a Modena | Era fuori di sé mi ha accoltellato alla testa Così l' ho neutralizzato

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Modena, un uomo alla guida di una Citroen C3 ha investito otto persone, quattro delle quali in modo grave. Durante l'episodio, un passante ha tentato di bloccare l'investitore e ha riferito di essere stato colpito alla testa con un coltello dall'uomo, che si trovava in evidente stato di alterazione. L'intervento di questa persona ha portato a neutralizzare l'investitore prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

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Coraggio e determinazione. C'è un passante "eroe" nel tragico pomeriggio di sabato 16 maggio a Modena, dove un uomo al volante di una Citroen C3 ha travolto i passanti ferendone otto, quattro in modo grave. L'ottavo ferito - lievemente - è proprio lui: Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a. 🔗 Leggi su Today.it

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Luca Signorelli, il passante «eroe» di Modena ferito alla testa

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