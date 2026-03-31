Sal Da Vinci, vincitore al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, è stato ospite del “Pulp Podcast” nella puntata disponibile da lunedì 30 marzo. Durante l’intervista, ha raccontato di aver tentato di salutare qualcuno a Disneyland Paris, ma è stato bloccato da un bodyguard che gli ha detto di allontanarsi. Attualmente, si sta preparando per partecipare all’Eurovision Song Contest a Vienna.

Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “ Per sempre sì” e in attesa di calcare il palco di Eurovision Song Contest a Vienna in gara, è stato ospite a “Pulp Podcast “, nella puntata disponibile da lunedì 30 marzo. Il cantante ha chiacchierato con Fedez e Davide Marra, insieme a Valerio Lundini. Durante l’intervista il colpo di scena. Sal Da Vinci ha ricordato a Fedez di un “mancato” incontro avvenuto sei anni fa a Disneyland Paris. Infatti è accaduto un evento di cui sembra che il rapper non fosse a conoscenza. I due artisti si sono ritrovati nello stesso posto e nello stesso momento. “Mi sto ricordando che qualche anno fa mi ritrovai a Disneyland Paris – ha ricordato Da Vinci -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Volevo solo salutarti, eravamo a Disneyland Paris, ma il tuo bodyguard mi ha bloccato. ‘Vai, cammina più in là’ mi ha detto”: così Sal Da Vinci a Fedez

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