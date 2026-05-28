Foggia é Monde crocevia internazionale del grande Cinema Toriello | Abbiamo alzato l' asticella

Notizia in breve

È iniziata questa mattina la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini a Foggia. Il festival, che si svolge come un laboratorio diffuso di cinema e cultura, ha attirato l’attenzione dopo un’attesa che ha suscitato curiosità. L’evento si svolge nel crocevia internazionale del grande cinema e coinvolge vari spazi della città. Un rappresentante ha dichiarato di aver “alzato l’asticella” rispetto alle edizioni precedenti.