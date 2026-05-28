Foggia é Monde crocevia internazionale del grande Cinema Toriello | Abbiamo alzato l' asticella
È iniziata questa mattina la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini a Foggia. Il festival, che si svolge come un laboratorio diffuso di cinema e cultura, ha attirato l’attenzione dopo un’attesa che ha suscitato curiosità. L’evento si svolge nel crocevia internazionale del grande cinema e coinvolge vari spazi della città. Un rappresentante ha dichiarato di aver “alzato l’asticella” rispetto alle edizioni precedenti.
Dopo un’attesa che ha incuriosito anche i più scettici, è partita questa mattina la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, il festival che trasforma Foggia in un laboratorio diffuso di cinema, cultura e confronto artistico. L’edizione 2026 segna un passaggio storico per la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Le stelle del Cinema a Foggia: dal 28 al 31 maggio c'è MòndeDal 28 al 31 maggio 2026, Foggia si anima con la nona edizione di Mònde, Festa del Cinema sui Cammini.
'Mònde', la Festa del cinema dei Cammini porta a Foggia i registi di Los AngelesA Foggia si svolgerà dal 28 al 31 maggio 2026 la nona edizione di Mònde, la Festa del cinema dei Cammini.
Argomenti più discussi: MONDE FESTA DEL CINEMA SUI CAMMINI PROPONE UNA SERIE DI DIALOGHI CULTURALI DA TERZANI A MARAINI – GRANDI TESTIMONI DEL 900 – A FOGGIA DAL 28 AL 31/05; Grandi nomi per il 'Festival del Nerd 2026': Helsinki de 'La Casa di Carta', Cristina D’Avena e Giorgio Vanni - FoggiaToday.
FOGGIA MONDE Foggia: presentata alla BIT di Milano la nona edizione di MòndeIl tema della nona edizione di Mònde – Festa del cinema sui cammini è l’imprevisto, scelto per raccontare viaggi e percorsi intesi come attraversamenti fisici e metaforici dei luoghi. Il festival, ... statoquotidiano.it
Foggia: a settembre Mònde–Festa del cinema sui cammini Prima voltaDi seguito un comunicato diffuso da Raffaele Piemontese, assessore della Regione Puglia: Da giovedì 11 a domenica 14 settembre 2025, Foggia ospiterà per la prima volta Mònde – Festa del Cinema sui ... noinotizie.it