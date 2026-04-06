' Mònde' la Festa del cinema dei Cammini porta a Foggia i registi di Los Angeles

A Foggia si svolgerà dal 28 al 31 maggio 2026 la nona edizione di Mònde, la Festa del cinema dei Cammini. Tra le novità di quest’anno ci sono tre registi esordienti provenienti dagli Stati Uniti e i loro cortometraggi, selezionati dalla piattaforma indipendente NewFilmmakers Los Angeles. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico in un percorso dedicato al cinema e ai cammini, con proiezioni e incontri previsti nel programma.

L'edizione 2026 del Festival è in programma dal 28 al 31 maggio e costruisce un ponte con 'la città degli angeli': uno scambio internazionale volto ai giovani autori Si tratta di Jacqueline Rosenthal con “Backlog”, Gianfranco Fernández-Ruiz con “When Big People Lie” e Michelle Salcedo con “Bye Bye Barbarito”. Accanto all’ospitalità dei registi e corti USA, durante le quattro giornate foggiane del festival sarà selezionata e premiata un’opera che entrerà nel programma 2027 di NewFilmmakers Los Angeles, attivando uno scambio bidirezionale tra le due realtà. È il primo risultato di una collaborazione internazionale destinata a svilupparsi già nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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