Le stelle del Cinema a Foggia | dal 28 al 31 maggio c' è Mònde
Dal 28 al 31 maggio 2026, Foggia si anima con la nona edizione di Mònde, Festa del Cinema sui Cammini. L'evento si svolge in vari luoghi della città e comprende proiezioni cinematografiche, passeggiate e momenti di discussione. Il focus di quest'anno è il viaggio lento, con attenzione particolare all’imprevisto. La manifestazione coinvolge attori, registi e appassionati, trasformando Foggia in un punto di incontro per diverse attività culturali legate al cinema e ai cammini.
Dal 28 al 31 maggio 2026 Foggia ospita la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, quattro giorni tra film, camminate e riflessione dedicati al viaggio lento che declinano l’imprevisto il tema scelto per questa edizione di Mònde, un evento che trasforma la città in un laboratorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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