Le stelle del Cinema a Foggia | dal 28 al 31 maggio c' è Mònde

Da foggiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 al 31 maggio 2026, Foggia si anima con la nona edizione di Mònde, Festa del Cinema sui Cammini. L'evento si svolge in vari luoghi della città e comprende proiezioni cinematografiche, passeggiate e momenti di discussione. Il focus di quest'anno è il viaggio lento, con attenzione particolare all’imprevisto. La manifestazione coinvolge attori, registi e appassionati, trasformando Foggia in un punto di incontro per diverse attività culturali legate al cinema e ai cammini.

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Dal 28 al 31 maggio 2026 Foggia ospita la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, quattro giorni tra film, camminate e riflessione dedicati al viaggio lento che declinano l’imprevisto il tema scelto per questa edizione di Mònde, un evento che trasforma la città in un laboratorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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