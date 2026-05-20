Le stelle del Cinema a Foggia | dal 28 al 31 maggio c' è Mònde

Dal 28 al 31 maggio 2026, Foggia si anima con la nona edizione di Mònde, Festa del Cinema sui Cammini. L'evento si svolge in vari luoghi della città e comprende proiezioni cinematografiche, passeggiate e momenti di discussione. Il focus di quest'anno è il viaggio lento, con attenzione particolare all’imprevisto. La manifestazione coinvolge attori, registi e appassionati, trasformando Foggia in un punto di incontro per diverse attività culturali legate al cinema e ai cammini.

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