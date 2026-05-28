Foggia celebra ' Umberto Giordano' Amatore | Per 15 giorni un palcoscenico a cielo aperto

Dal 5 al 20 giugno 2026, la provincia di Foggia ospiterà la prima edizione del GIO Festival, un festival di musica e cultura dedicato al compositore verista Umberto Giordano. La manifestazione prevede un palcoscenico all’aperto che durerà 15 giorni, con spettacoli e eventi dedicati alla sua opera. La rassegna mira a promuovere il patrimonio musicale e culturale legato alla figura di Giordano.

Dal 5 al 20 giugno 2026 la provincia di Foggia ospita la prima edizione del GIO Festival – Giordano International Opera Festival, una nuova rassegna culturale e musicale dedicata al compositore verista Umberto Giordano.L’iniziativa si sviluppa come un festival diffuso che attraversa città, borghi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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