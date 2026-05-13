Attraverso 2026 - Circus Castelnuovo del Garda diventa un palcoscenico a cielo aperto
Domenica 24 maggio, nel territorio di Castelnuovo del Garda, si svolgerà “Attraverso 2026 - Circus”, il primo evento della seconda edizione della stagione teatrale all'aperto. L'iniziativa è promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Promozione turistica e prevede che l'intera località diventi un palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo il pubblico con spettacoli e attività dedicate.
Domenica 24 maggio Castelnuovo del Garda si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con “Attraverso 2026 - Circus”, primo appuntamento della seconda edizione della stagione teatrale open air diffusa nel territorio e promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Promozione turistica.🔗 Leggi su Veronasera.it
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