Attraverso 2026 - Circus Castelnuovo del Garda diventa un palcoscenico a cielo aperto

Domenica 24 maggio, nel territorio di Castelnuovo del Garda, si svolgerà “Attraverso 2026 - Circus”, il primo evento della seconda edizione della stagione teatrale all'aperto. L'iniziativa è promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Promozione turistica e prevede che l'intera località diventi un palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo il pubblico con spettacoli e attività dedicate.

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