Foggia accoglie il ' Gio Festival' e processioni religiose | l' elenco delle strade chiuse e dei divieti
A Foggia si svolgono il Gio Festival dedicato al compositore Umberto Giordano e diverse processioni religiose. Per questi eventi, alcune strade saranno chiuse e sono previsti divieti di sosta e circolazione. Le processioni coinvolgeranno diverse vie del centro, con specifiche restrizioni temporanee. L’organizzazione ha comunicato gli orari e le aree interessate, invitando i cittadini a rispettare le indicazioni per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni.
Maggio si chiude con una serie di appuntamenti religiosi - processioni e tradizioni di fede - ed eventi culturali, come il Gio Festival, dedicato al Maestro Umberto Giordano. Per garantire lo svolgimento delle attività sono state disposte una serie di chiusure stradali, deviazioni e divieti. Ecco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Si parla di: Foggia, nasce il 'GIO Festival' dedicato a Umberto Giordano.
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