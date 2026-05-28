Foggia accoglie il ' Gio Festival' e processioni religiose | l' elenco delle strade chiuse e dei divieti

Notizia in breve

A Foggia si svolgono il Gio Festival dedicato al compositore Umberto Giordano e diverse processioni religiose. Per questi eventi, alcune strade saranno chiuse e sono previsti divieti di sosta e circolazione. Le processioni coinvolgeranno diverse vie del centro, con specifiche restrizioni temporanee. L’organizzazione ha comunicato gli orari e le aree interessate, invitando i cittadini a rispettare le indicazioni per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni.