Domenica 29 marzo, in vista della Pasqua, a Viterbo si svolgeranno diverse processioni che coinvolgeranno sia il centro che le frazioni della città. Per l’occasione saranno istituiti divieti di sosta e circolazione, con alcune strade chiuse temporaneamente al traffico. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore durante le manifestazioni religiose previste in questa giornata.

Pasqua a Viterbo, numerose le processioni a Viterbo e nelle frazioni. A partire da quelle della domenica delle Palme, il 29 marzo, mentre altre si susseguono nei prossimi giorni. Alcune prevedono provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare, mentre per tutte le altre è necessario consultare direttamente le parrocchie. A Viterbo le processioni del 29 marzo che comportano modifiche al traffico sono quelle di Sant'Angelo in Spatha, Santa Maria Nuova - duomo, Sacro Cuore, Santa Barbara, Santa Maria delle Farine. Nelle frazioni, invece, San Martino al Cimino, Tobia e Grotte Santo Stefano. Per consentire la processione dalla chiesa di Santa Maria Nuova alla cattedrale di San Lorenzo con la celebrazione eucaristica, dalle 8,30 divieto di sosta con rimozione in piazza Santa Maria Nuova e in piazza Don Mario Gargiuli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Domenica della palme, le processioni a Viterbo: divieti, strade chiuse e modifiche al traffico

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