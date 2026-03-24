Venerdì Santo strade chiuse e divieti in città | come cambia il traffico per le processioni

Ordinanza del Comune per garantire sicurezza durante i riti legati alla Pasqua: la mappa degli itinerari dei simulacri, dei divieti di sosta e della viabilità in centro Cambia la viabilità, come consuetudine, in occasione delle processioni del Venerdì Santo ad Agrigento. Il Comune ha disposto una serie di limitazioni al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento in sicurezza dei riti religiosi in programma il 3 aprile. L’ordinanza, firmata dal settore polizia locale, prevede divieti estesi già a partire dalle ore 6 e fino al termine delle esigenze del giorno successivo. Le celebrazioni si articoleranno in due momenti distinti secondo tradizione, uno mattutino e uno serale, entrambi con partenza dalla cattedrale di San Gerlando e con percorsi che attraverseranno gran parte del centro storico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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