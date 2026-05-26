Milan | la ricerca di un nuovo allenatore

Il Milan sta cercando un nuovo allenatore e nelle ultime ore il nome di Andoni Iraola è diventato il più accreditato. La società ha avviato le trattative e si sta concentrando sulla scelta del sostituto dell’attuale tecnico. Iraola, attualmente senza squadra, ha visto aumentare le possibilità di essere ingaggiato. La dirigenza rossonera sta valutando le opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

Il Milan accelera la ricerca del nuovo allenatore e nelle ultime ore il nome che ha guadagnato terreno è quello di Andoni Iraola. L’ex tecnico del Bournemouth, protagonista di una crescita importante in Premier League grazie a un calcio aggressivo e moderno, sarebbe diventato il profilo più apprezzato da Zlatan Ibrahimovic, oggi figura centrale nelle strategie sportive del club rossonero. Secondo diverse indiscrezioni, nelle prossime ore potrebbe andare in scena un incontro decisivo per capire margini e fattibilità dell’operazione. Dopo la separazione da Massimiliano Allegri, il Milan vuole aprire un nuovo ciclo puntando su un allenatore capace di dare identità, intensità e continuità tecnica alla squadra. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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La ricerca del nuovo ct per la Nazionale Italiana

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