florim lancia la terza generazione beatrice lucchese nominata ad

Florim ha annunciato la nomina di Beatrice Lucchese come amministratore delegato, segnando il passaggio alla terza generazione di leadership. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell’azienda, che ha scelto di puntare su una visione internazionale e sul futuro industriale. Questa nomina si inserisce in un processo di continuità generazionale, senza ulteriori dettagli sui piani strategici o sulle motivazioni specifiche.

Continuità generazionale, visione internazionale e futuro industriale per Florim, il cui cda ha nominato, nei giorni scorsi, Beatrice Lucchese amministratore delegato dell’azienda. La nomina rappresenta un passaggio significativo nel percorso di evoluzione e continuità imprenditoriale del gruppo e formalizza l’ingresso della terza generazione della famiglia Lucchese alla guida di Florim. Che, fondata negli anni Sessanta dall’ingegnere Giovanni Lucchese, è guidata dal 1984 dal presidente Claudio Lucchese, zio di Beatrice, protagonista del percorso di crescita e internazionalizzazione del gruppo che oggi conta oltre 1400 collaboratori e un fatturato di circa 420 milioni di euro nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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