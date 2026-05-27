Florim la nuova ad è Beatrice Lucchese

Il consiglio di amministrazione di Florim ha nominato l’ingegner Beatrice Lucchese come nuovo amministratore delegato durante la riunione di giovedì 21 maggio.

Il consiglio di amministrazione di Florim ha nominato, nella seduta di giovedì 21 maggio, l’ing. Beatrice Lucchese amministratore delegato dell’azienda.La nomina rappresenta un passaggio significativo nel percorso di evoluzione e continuità imprenditoriale del gruppo e formalizza l’ingresso della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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