Premio Lucchese in Florim Gallery 12 borse di studio alle eccellenze dell' Istituto Volta

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio si è svolta la 39ª edizione del Premio Lucchese alla Florim Gallery, dove sono state consegnate 12 borse di studio agli studenti dell'Istituto Volta. La cerimonia si è tenuta negli spazi espositivi della galleria, con la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e delle istituzioni locali. La manifestazione premia annualmente gli studenti meritevoli in diversi ambiti accademici.

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Sabato 23 maggio, gli spazi della Florim Gallery hanno ospitato l'annuale appuntamento con la 39ª edizione del Premio Lucchese. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ing. Giovanni Lucchese in memoria del fondatore di Floor Gres e padre dell'attuale presidente di Florim, Claudio Lucchese, ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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