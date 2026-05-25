Premio Lucchese in Florim Gallery 12 borse di studio alle eccellenze dell' Istituto Volta

Notizia in breve

Sabato 23 maggio si è svolta la 39ª edizione del Premio Lucchese alla Florim Gallery, dove sono state consegnate 12 borse di studio agli studenti dell'Istituto Volta. La cerimonia si è tenuta negli spazi espositivi della galleria, con la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e delle istituzioni locali. La manifestazione premia annualmente gli studenti meritevoli in diversi ambiti accademici.