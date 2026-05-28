Flop elettorale di Casa riformista Roberta Lala | Difficile creare una lista in poco tempo ma restiamo fedeli a Sodano

Notizia in breve

Casa Riformista ha ottenuto risultati deludenti alle elezioni amministrative di Agrigento. Roberta Lala ha commentato che, sebbene sia stato difficile creare una lista in poco tempo, la formazione rimane fedele a un certo leader. Il primo turno ha acceso la campagna elettorale, che fino a ieri aveva avuto un carattere più tranquillo. La situazione politica locale si sta rapidamente evolvendo con i risultati delle urne.