Flop elettorale di Casa riformista Roberta Lala | Difficile creare una lista in poco tempo ma restiamo fedeli a Sodano
Casa Riformista ha ottenuto risultati deludenti alle elezioni amministrative di Agrigento. Roberta Lala ha commentato che, sebbene sia stato difficile creare una lista in poco tempo, la formazione rimane fedele a un certo leader. Il primo turno ha acceso la campagna elettorale, che fino a ieri aveva avuto un carattere più tranquillo. La situazione politica locale si sta rapidamente evolvendo con i risultati delle urne.
Il post primo turno delle elezioni amministrative di Agrigento sta accendendo una campagna elettorale che fino a ieri era stata, per certi aspetti, anche narcotica. Le recenti dichiarazioni dell’ex assessore regionale Roberto Di Mauro dell’Mpa, ma che quelle dell’ex sindaco di Agrigento Marco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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