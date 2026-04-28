Elezioni ecco i candidati al Consiglio comunale di Casa Riformista a supporto di Michele Sodano
Sono stati annunciati i candidati che compongono la lista di Casa Riformista in vista delle prossime elezioni per il Consiglio comunale. La lista sostiene la candidatura a sindaco di Michele Sodano. La presentazione ufficiale dei candidati si è svolta di recente, confermando la composizione del gruppo. La lista si inserisce nel quadro delle candidature che si sfideranno alle urne nel capoluogo.
Anche la lista elettorale di Casa Riformista, a supporto della candidatura a sindaco di Michele Sodano, è stata presentata. A farlo è stato il delegato Callari. Fuori dal portone di Palazzo dei Giganti, in mattinata, la coordinatrice cittadina di Italia dei Valori, Roberta Lala, che non soltanto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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