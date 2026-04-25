Mercoledì 29 aprile alle 18:30 si terrà un incontro pubblico presso l’Unione Operaia di Colonnata, in piazza Rapisardi 6, durante il quale verrà presentata ufficialmente la lista Sesto Riformista in vista delle elezioni amministrative del 2026. In quella occasione sarà illustrato anche il programma elettorale del movimento.

SESTO FIORENTINO – Mercoledì (29 aprile) alle 18,30, all’ Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi 6, si terrà un incontro pubblico durante il quale sarà presentata ufficialmente la lista Sesto Riformista in vista delle elezioni amministrative 2026. All’iniziativa saranno presenti il candidato sindaco Alessandro Martini e tutti i candidati della lista, insieme a Stefania Saccardi, presidente del consiglio regionale della Toscana, e Francesco Casini, consigliere regionale e capogruppo di Casa Riformista in Toscana. L’appuntamento rappresenta il momento di avvio pubblico del percorso di Sesto Riformista, una lista di centrosinistra che si propone come forza riformista, pragmatica e concreta per il futuro della città.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sesto Riformista presenta a Colonnata lista e programma elettorale

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