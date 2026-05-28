Flop del Carroccio a Vigevano Centinaio commissario provinciale | Dobbiamo ridare voce ai militanti

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il partito ha annunciato che convocherà al più presto un’assemblea con i militanti della provincia, dopo il risultato deludente alle recenti elezioni a Vigevano. Un commissario provinciale ha dichiarato che è mancato l’ascolto del territorio e ha sottolineato la necessità di ridare voce ai militanti. La decisione arriva in seguito alla performance considerata fallimentare del partito nella zona.

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"Convocherò al più presto un’assemblea con i militanti della provincia perché è mancato l’ascolto del territorio". Gian Marco Centinaio, senatore, vicepresidente del Senato, fresco di nomina a commissario della Lega in provincia di Pavia sa già che cosa farà come primo atto. "La sconfitta di Vigevano - dice - non è un fulmine a ciel sereno. Sono stati commessi degli errori importanti. A livello provinciale si devono sistemare i rapporti con i militanti e ridare enfasi e vita ad alcune sezioni che stanno vivendo un momento di crisi. Da quando ho ricevuto la nomina e mi sono sentito un militante privilegiato, continuo a ricevere richieste di ascolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Flop del Carroccio a Vigevano. Centinaio commissario provinciale: "Dobbiamo ridare voce ai militanti"
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