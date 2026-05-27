A Vigevano, la Lega ha nominato un commissario provinciale, un rappresentante scelto per gestire la situazione politica nel territorio. La decisione arriva dopo che alle ultime elezioni locali il partito ha ottenuto il terzo posto, con un risultato che ha sorpreso e preoccupato i vertici. La candidatura più forte del movimento ha conquistato un seggio, lasciando la Lega a dover riorganizzare le strategie.

Dopo il boom del vannacciano Furio Suvilla alle Comunali, il segretario lombardo Romeo ha sciolto i vertici. Il generale: «Noi alle centinaia preferiamo le Decime. Sempre». L‘exploit dei vannacciani a Vigevano fa tremare la Lega. Il terzo posto conquistato dal candidato futur-nazionalista Furio Suvilla (14,33 per cento) e il sorpasso su quello leghista Riccardo Ghia, fermo all’11 per cento, ha fatto scattare l’allarme in via Bellerio e il commissariamento del partito a Pavia affidato dal segretario lombardo Massimiliano Romeo a Gian Marco Centinaio. Il capo dei senatori leghisti, si legge in una nota, ha revocato «con efficacia immediata» sia il segretario provinciale Jacopo Vignati che il consiglio direttivo provinciale i cui poteri di rappresentanza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A Vigevano la Lega corre ai ripari: Centinaio commissario provinciale

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