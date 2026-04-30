Un team di otorinolaringoiatria presso l'ospedale di Campobasso ha recentemente eseguito interventi di laringectomia con impiego di protesi fonatoria su pazienti affetti da tumore alla laringe. Questi interventi mirano a rimuovere il tumore e a ripristinare la possibilità di parlare attraverso dispositivi specifici. Le operazioni rappresentano una delle procedure più avanzate per trattare questa patologia, che può compromettere la voce e la deglutizione.

? Cosa sapere L'équipe di otorinolaringoiatria del Cardarelli di Campobasso ha eseguito laringectomie con protesi fonatoria.. La tecnica chirurgica di Antonio Carissimi mira al recupero della voce e della socialità.. L’équipe di otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Cardarelli di Campobasso, sotto la guida di Antonio Carissimi, ha affrontato una complessa sfida oncologica puntando sulla ricostruzione funzionale dopo l’asportazione del tessuto malato. L’intervento, che ha richiesto una gestione millimetrica tra fasi distruttive e ricostruttive, si è focalizzato su un obiettivo ambizioso: non solo eliminare la patologia, ma garantire al paziente il recupero della capacità di comunicare attraverso l’applicazione di una protesi fonatoria durante una laringectomia estesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore alla laringe: la sfida dei medici per ridare la voce ai pazienti

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