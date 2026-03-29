BOOM! RAI1 | FLAVIO INSINNA CONDUCE I DAVID DI DONATELLO MA NON SARÀ SOLO

Mercoledì 6 maggio, Rai1 trasmetterà in diretta la 71ª edizione dei David di Donatello, considerati gli Oscar del cinema italiano. La cerimonia avrà luogo in prima serata e vedrà alla guida Flavio Insinna, che non sarà l’unico conduttore della serata. La manifestazione premia i migliori film, registi e attori del cinema nazionale.

La 71° edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, andranno in onda su Rai1 mercoledì 6 maggio in prima serata e in diretta. Finora grande mistero sulla conduzione ma ci pensa il portale Cinemotore a sciogliere l’enigma. I vertici Rai, in accordo con l’Accademia del Cinema Italia e il Ministero della Cultura, hanno scelto Flavio Insinna. Per il popolare conduttore si tratta del grande rientro da conduttore su Rai1 dopo la partecipazione a Tale e Quale Show. Al suo affianco “una figura femminile e, probabilmente, un comico” si legge nell’anteprima. Insinna, secondo alcune indiscrezioni, era in pole position per condurre “Ok, il prezzo è giusto” su Rai1 prima che Mediaset riacquistasse i diritti dello storico format, fermo nei cassetti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BOOM! RAI1: FLAVIO INSINNA CONDUCE I DAVID DI DONATELLO MA NON SARÀ SOLO Articoli correlati Flavio Insinna e Giulia Fiume protagonisti della commedia "Gente di facili costumi"Martedì 3 marzo, al Teatro Alighieri, andrà in scena la divertente commedia scritta da Nino Manfredi e Nino Marino. Leggi anche: Debora Villa, Flavio Insinna, Edoardo Prati, taragna e commedie: il week-end in provincia