Durante la cerimonia dei David di Donatello, il conduttore ha attirato diverse critiche online a causa del suo modo di presentare, giudicato da alcuni troppo eccessivo. La sua conduzione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico presente e gli utenti sui social media. In particolare, sono stati evidenziati alcuni momenti in cui il suo stile si è distanziato da quello di altre edizioni passate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Il fatto che con Bianca Balti, Insinna abbia, poi, dato vita a una delle accoppiate peggio assortite che si siano viste di recente - il momento in cui ha urlato tre volte che Balti ha lavorato con Abel Ferrara e quando lei gli ha chiesto se avesse visto quel film lui ha risposto di no meriterebbe uno spin-off a parte - non ha di certo aiutato, continuando a farci frullare in testa quel pensiero che scriviamo da cinque anni su queste pagine con una certa costanza: perché è così difficile affidare la conduzione dei David di Donatello a un artista comico che sappia destrutturare il cerimoniale e spazzare un po’ di polvere da quel cimelio raro...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Flavio Insinna ai David di Donatello: no, non era la scelta giusta

Notizie correlate

Flavio Insinna condurrà la 71ª edizione dei David di Donatello su Rai1La 71ª edizione dei David di Donatello, considerati gli Oscar del cinema italiano, andrà in onda mercoledì 6 maggio in prima serata su Rai1.

David di Donatello 2026: stasera la premiazione su Rai 1 con Flavio Insinna e Bianca BaltiStasera, mercoledì 6 maggio, si alza finalmente il sipario sulla 71? edizione dei David di Donatello.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Le polemiche, il successo e l'amore nato ad Affari tuoi: tutto su Flavio Insinna, conduttore dei David di Donatello; Flavio Insinna ai David di Donatello: no, non era la scelta giusta; Flavio Insinna torna in tv per i David di Donatello 2026: Un regalo; Flavio Insinna e Bianca Balti conducono la 71ª edizione dei Premi David di Donatello.

Flavio Insinna ai David di Donatello: no, non era la scelta giustaIl conduttore attira critiche in Rete per il suo stile un po' troppo sopra le righe e, soprattutto, per aver più volte interrotto i premiati ... vanityfair.it

Flavio Insinna riappare in tv ai David di Donatello, ecco perchéFlavio Insinna torna su Rai 1 per i David di Donatello 2026 Chi: il conduttore e attore romano Flavio Insinna, 60 anni. Che cosa: torna in prima serat ... assodigitale.it

La cerimonia in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna - facebook.com facebook

In diretta su Rai 1 l'evento condotto da Bianca Balti e Flavio Insinna. I favoriti "Le città di pianura" e "La grazia" x.com