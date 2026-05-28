In attesa della risposta di Luciano Darderi, che scenderà in campo più tardi nel pomeriggio contro l’argentino Francisco Comesaña avendo a disposizione la possibilità di effettuare il controsorpasso immediato, Flavio Cobolli è balzato in un colpo solo dal diciassettesimo al tredicesimo posto del ranking ATP Live (aggiornato quindi di minuto in minuto, ma non ufficiale) grazie alla vittoria in tre set sul cinese Wu Yibing al Roland Garros. Il tennista romano è avanzato al terzo turno dell’Open di Francia 2026, eguagliando come minimo il piazzamento della passata edizione e confermando nella peggiore delle ipotesi i 2340 punti in classifica con cui si era presentato al via del secondo Slam stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli sorpassa Lorenzo Musetti nel ranking ATP: tanti in pochi punti, le proiezioni al Roland Garros

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