A Varna, in Bulgaria, sono state consegnate le prime medaglie degli Europei 2026 di ginnastica ritmica. Tra i risultati, si distingue la conquista di una medaglia di bronzo da parte di una ginnasta italiana, che ha mostrato un sorriso da junior durante la premiazione. La competizione ha visto premiate le prime atlete in diverse discipline della disciplina. La manifestazione prosegue con le gare delle altre specialità e delle squadre nazionali.

A Varna (Bulgaria) sono state assegnate le prime medaglie nell’ambito degli Europei 2026 di ginnastica ritmica. La serata della seconda giornata di gare è stata dedicata alle finali di specialità delle individualiste juniores: le migliori otto atlete del turno preliminare disputato ieri si sono fronteggiate a viso aperto sui quattro attrezzi per contendersi i piazzamenti sul podio e lo spettacolo è stato decisamente scoppiettante, in vista del fine settimana riservato alle seniores. L’Italia festeggia per merito di Flavia Cassano, che ha conquistato uno splendido bronzo al cerchio con il punteggio di 25.800 (10.6 la nota di partenza, 7.7 per l’esecuzione, 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavia Cassano si rivela al mondo e conquista il bronzo agli Europei di ginnastica ritmica: sorriso da junior

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