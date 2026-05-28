Fiumicino scontro fatale su via dell’Aeroporto | muore un motociclista

Un motociclista di 42 anni è deceduto questa mattina in un incidente stradale a Fiumicino, lungo via dell’Aeroporto, all’altezza di via Falzarego. L’incidente è avvenuto nella mattina del 28 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.

Fiumicino, 28 maggio 2026 – Un uomo di 42 anni è morto questa mattina, giovedì 28 maggio, in un incidente stradale avvenuto a Fiumicino, lungo via dell’Aeroporto, all’altezza di via Falzarego. Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava in moto quando si è verificato lo scontro con un furgone Ford Transit. L’impatto è avvenuto intorno alle 7.30, in un tratto particolarmente trafficato anche per la vicinanza con lo scalo aeroportuale. Alcuni automobilisti di passaggio hanno provato a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Nonostante l’intervento dell’ Ares 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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