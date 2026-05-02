Scontro moto-auto su Statale 113 muore un motociclista 39enne a Campofelice di Roccella

Nella notte, sulla strada statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella, si è verificato un incidente che ha coinvolto una moto e un'auto. A perdere la vita è stato un motociclista di 39 anni. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Davide Bellina, 39 anni, è morto la scorsa notte in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella. Il motociclista si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni. Il motociclista è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù: i medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma l’uomo è morto. Ieri un bimbo di 5 anni è stato investito nel lungomare di Cefalù da un furgoncino. Si trova in gravi condizioni ricoverato all’ospedale dei Bambini di Palermo. A Bolognetta in via Baucina, nello scontro tra un motociclo e un Seat Ibiza è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 16 anni trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Civico.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro moto-auto su Statale 113, muore un motociclista 39enne a Campofelice di Roccella Notizie correlate Buonfornello, tragedia sulla statale 113: muore un ventenne nello scontro tra due autoUn grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 113, all’altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo. Leggi anche: Incidente a Campofelice di Roccella, morto un motociclista di 39 anni Contenuti e approfondimenti Scontro moto-auto su Statale 113, muore un motociclista 39enne a Campofelice di RoccellaDavide Bellina, 39 anni, è morto la scorsa notte in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella . Il motociclista si è ... gazzettadelsud.it Campofelice di Roccella, schianto moto-Jeep: muore Davide BellinaUna notte segnata da tragedie e incidenti sulle strade del Palermitano. Un uomo morto, un bambino in condizioni gravissime e un ragazzo ferito: in poche ore si sono verificati tre episodi che riaccend ... livesicilia.it