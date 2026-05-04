Due incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore, provocando la morte di due persone. Nel forlivese, un'auto ha coinvolto una vittima che si trovava vicino al marito, mentre al Lido di Spina, un motociclista ha perso la vita a seguito di uno schianto sulla strada Romea. Entrambi gli incidenti sono ancora sotto indagine e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Una domenica di sangue sulle strade. Due le vittime in altrettanti incidenti avvenuti uno nel Forlivese e l’altro al Lido di Spina. Nel primo caso, ha perso la vita una donna che viaggiava in auto insieme al marito e alla figlia. Nel secondo, sull’asfalto è rimasto un motociclista. Il primo schianto si è verificato intorno alle 16.15, sulla Sp3 del Rabbi in località San Zeno, al confine tra i Comuni di Galeata e Predappio, nel Forlivese. Le due auto coinvolte viaggiavano in direzione opposte quando in una semicurva, per cause da chiarire ancora al vaglio degli inquirenti, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio nell’impatto è stata Adriana Daccordo, classe 1959, di Comacchio: per lei è risultato vano ogni soccorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro fra auto a Forlì, muore vicino al marito. E in Romea schianto fatale per un motociclista

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