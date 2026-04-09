L' esibizionista seriale ci ricasca | vìola la sorveglianza speciale e mette in scena lo squallido spettacolo

Un uomo sottoposto alla sorveglianza speciale, che prevedeva l’obbligo di soggiorno in un comune e il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minorenni, è stato nuovamente arrestato dopo aver violato le restrizioni. Secondo quanto riferito, l’individuo ha messo in scena un nuovo episodio disturbante, violando le disposizioni imposte dalle autorità. La vicenda si aggiunge alla lunga serie di comportamenti inappropriati dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Era sottoposto al regime di sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Riccione e divieto di avvicinamento in luoghi frequentati da minorenni, proprio perchè in passato era già stato protagonista di squallidi spettacoli. Ma nonostante questo, nel pomeriggio di mercoledì il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Ruba al supermercato e viola la sorveglianza speciale, arrestatoLa polizia ha arrestato un 26enne italiano, noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni relative alla... Castel Volturno, viola la sorveglianza speciale: arrestato 32enne di GiuglianoL’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento in via Domitiana, dove i militari hanno fermato l’uomo per un controllo.