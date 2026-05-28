Il governo ha chiesto ai ministri di utilizzare i fondi europei per affrontare i costi energetici, concentrandosi su come ridurre le bollette di famiglie e imprese. Sono stati proposti tre strumenti finanziari specifici per gestire la crisi. La discussione si è concentrata su come impiegare le risorse comunitarie per sostenere i consumatori e le aziende in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia.

? Punti chiave Come possono i fondi europei ridurre le bollette di famiglie e imprese?. Quali sono i tre strumenti finanziari proposti per affrontare la crisi?. Perché la burocrazia rischia di bloccare l'arrivo dei sussidi ai cittadini?. Come influirà questa strategia sui costi della produzione agricola nazionale?.? In Breve Utilizzo previsto di FESR, Fondo di coesione e Fondo per una transizione giusta (JTF).. Riferimento alla precedente riprogrammazione di 34,6 miliardi di euro per settori strategici.. Focus su efficienza edifici pubblici e piano d'azione per fertilizzanti bio-based.. Prossimo coinvolgimento delle Regioni italiane tramite comunicazione ufficiale di Fitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fitto ai ministri: «Usare i fondi UE per contrastare i costi energetici»

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