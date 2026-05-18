Patto di stabilità Bruxelles frena Meloni | Usare prima i fondi UE già disponibili per l’energia
La Commissione europea ha confermato di aver ricevuto una lettera inviata dal governo nazionale, in cui si richiedeva di utilizzare prima i fondi europei già disponibili per il settore energetico. Bruxelles ha risposto invitando a concentrare gli sforzi su queste risorse prima di procedere con ulteriori spese. La questione riguarda il rispetto delle regole del patto di stabilità, che limita la spesa pubblica, e ha suscitato reazioni da parte del governo, che insiste sulla necessità di intervenire con maggiore flessibilità.
Brexuelles, 18 maggio 2026 – La Commissione europea conferma di aver ricevuto la lettera inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente Ursula von der Leyen, ma per il momento evita di entrare nel merito della richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica, invitando a usare a pieno i fondi attualmente disponibili. In una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha chiesto di estendere all’energia la flessibilità fiscale già prevista per la difesa attraverso la clausola di flessibilità, sostenendo che l’attuale impennata dei prezzi energetici stia rappresentando una minaccia strategica per l’economia europea paragonabile a quella della sicurezza militare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Meloni chiede all'UE deroghe Patto stabilità su energia: Bruxelles frena, ecco la lettera integrale
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