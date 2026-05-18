Patto di stabilità Bruxelles frena Meloni | Usare prima i fondi UE già disponibili per l’energia

La Commissione europea ha confermato di aver ricevuto una lettera inviata dal governo nazionale, in cui si richiedeva di utilizzare prima i fondi europei già disponibili per il settore energetico. Bruxelles ha risposto invitando a concentrare gli sforzi su queste risorse prima di procedere con ulteriori spese. La questione riguarda il rispetto delle regole del patto di stabilità, che limita la spesa pubblica, e ha suscitato reazioni da parte del governo, che insiste sulla necessità di intervenire con maggiore flessibilità.

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