Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha recentemente espresso preoccupazioni riguardo alle attuali regole dell’Unione europea, sottolineando che il mondo è cambiato e che le normative di trent’anni fa non sono più adeguate. La sua voce, di solito riservata, si fa sentire in occasione di questa dichiarazione pubblica. Chi si occupa di tematiche europee conosce bene la competenza di Fitto sui meccanismi istituzionali e politici di Bruxelles, che ha dimostrato nel corso degli anni.

Non parla spesso alla stampa, Raffaele Fitto. Eppure chi si occupa di Unione europea e conosce i meccanismi istituzionali e politici di Bruxelles sa che ben poche persone sono competenti in materia come il vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Poche parole, che pesano. Interventi pubblici centellinati, che ogni volta hanno un valore per contenuto e tempistica. Come quello di oggi al Festival dell’Economia di Trento, durante l’incontro dal titolo “Europa e comunità territoriale, il diritto di rimanere a vivere nel luogo che ciascuno chiama casa” nel corso del quale Fitto ha parlato di molte questioni aperte sul tavolo di Bruxelles, come i dazi Usa, le politiche Regionali e di Coesione di cui detiene la delega in Commissione, il PNRR e ovviamente il patto di stabilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fitto scuote l’Ue: “Il mondo è cambiato, non possiamo usare regole di 30 anni fa”

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