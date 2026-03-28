Alle 8:30 di questa mattina, il traffico a Roma presentava diverse criticità, con alcune congestioni nelle principali arterie cittadine. La redazione di Luceverde ha segnalato situazioni di rallentamento lungo le vie di accesso più trafficate, mentre alcune zone centrali mostravano code e rallentamenti dovuti a lavori in corso e incidenti. La situazione è soggetta a variazioni nelle prossime ore.

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati sabato 28 marzo Primo appuntamento della giornata o informazione sulla viabilità è il traffico nessuna segnalazione degli allarmi sul Raccordo Anulare unica notizia nord della capitale dopo un grave incidente blocca il traffico sulla Flaminia tra Riano e il bivio di Sacrofano inevitabili le code ricordiamo sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città è frequente la formazione di rallentamenti e code proseguono anche i lavori sulla via Ardeatina la strada e transito a senso unico alternato con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2026 ore 08:30

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