Nel 2025, la spesa farmaceutica totale in Italia ha raggiunto i 25 miliardi di euro. Secondo le società scientifiche della FoSSC, il 28% di questa spesa sarà coperto direttamente dai cittadini.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia "nel 2025 la spesa farmaceutica totale è stata di 25 miliardi di euro. Si registra così un aumento del 15%, circa 3 miliardi, rispetto al 2023. Il 28% del totale risulta però a carico dei cittadini anche se al momento il prezzo dei farmaci è inferiore rispetto a numerosi Paesi europei (in media circa il 20-30%)". Sono questi alcuni dei dati emersi ieri durante una teleconferenza organizzata dal FoSSC, il Forum che riunisce 75 società scientifiche dei clinici ospedalieri ed universitari italiani. L'evento, dal titolo 'L'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini' ha visto la partecipazione di clinici e dei rappresentanti delle istituzioni sanitarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, società scientifiche FoSSC: "Nel 2025 spesa da 25 mld, il 28% a carico dei cittadini"

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