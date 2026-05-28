Fisco ed equità il Rotary Club Rende promuove un confronto con esperti e magistrati

Da feedpress.me 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Rotary Club Rende organizza un incontro per discutere del sistema tributario italiano, affrontando temi come l’equità fiscale, la solidarietà collettiva e la tutela dei contribuenti. L’evento prevede la partecipazione di esperti e magistrati che analizzano le normative e le pratiche fiscali attuali. L’obiettivo è offrire un approfondimento sui principi che regolano il sistema e sulle possibili criticità. La discussione si concentra sui meccanismi di tassazione e sui diritti dei contribuenti.

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Un momento di confronto sul sistema tributario italiano, tra equità fiscale, solidarietà collettiva e tutela dei contribuenti. È il tema del convegno promosso dal Rotary Club Rende, in programma venerdì 29 maggio alle ore 20 al Best Western Premier Villa Fabiano Hotel di Rende. L’iniziativa, dal titolo “ Il dovere tributario tra solidarietà ed equità ”, riunirà esponenti del mondo accademico e della giustizia tributaria per approfondire uno dei temi più delicati del rapporto tra cittadini e Stato. Relatori di rilievo nazionale Tra gli ospiti previsti il professor Alessandro Giovannini, ordinario di Diritto tributario all’Università di Siena e componente di importanti commissioni ministeriali dedicate alla riforma del sistema fiscale italiano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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