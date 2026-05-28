firma il sogno di un futuro senza sma dona il tuo 5x1000 inserendo il codice fiscale 97231920584

È stato avviato un appello per sostenere la lotta contro la SMA, invitando a destinare il 5x1000 con il codice fiscale 97231920584. Nonostante i progressi della ricerca abbiano ridotto la gravità della malattia, le persone affette continuano a necessitare di assistenza. La campagna mira a finanziare ulteriori studi e supporto, mantenendo alta l’attenzione sulla malattia genetica.

Grazie ai passi avanti della ricerca la SMA fa meno paura di qualche anno fa. Ma non per questo le persone hanno meno bisogno di assistenza. Al contrario, serve uno sforzo per intercettare i nuovi bisogni e le diverse esigenze. L’atrofia muscolare spinale è una patologia genetica rara che colpisce soprattutto in età pediatrica (in Italia nascono ogni anno circa 40-50 bambini con la SMA). Indebolisce progressivamente i muscoli, rendendo difficile sedersi e stare in piedi, nei casi più gravi deglutire e respirare. Famiglie SMA è l’associazione nata 23 anni fa per supportare le persone con SMA e le loro famiglie. Opera per i suoi soci su tutto il territorio nazionale con lo scopo di rispondere a ogni esigenza che si possa presentare, dalla prima diagnosi in poi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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