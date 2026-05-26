Il governo ha confermato che il taglio della cuneo fiscale si applica solo a una parte dei lavoratori, lasciando invariati i salari e i benefit esentasse. Attualmente, l’Italia ha uno dei livelli di tassazione sul lavoro più alti in Europa. Non sono state previste modifiche immediate per tutti i dipendenti, e molte aziende non hanno ancora aggiornato le condizioni contrattuali. La misura riguarda solo alcune categorie, mentre altre continuano a pagare imposte più elevate rispetto ad altri Paesi europei.

Lo sapevi che l’Italia è uno dei Paesi europei dove il lavoro dipendente viene tassato di più? È proprio così. Ogni mese milioni di lavoratori vedono arrivare lo stipendio in busta paga senza sapere davvero quanto sia costato all’azienda e, soprattutto, quanto denaro venga “assorbito” da tasse e contributi prima ancora di arrivare sul conto corrente. Il meccanismo si chiama cuneo fiscale ed è la differenza tra ciò che l’impresa spende complessivamente per un dipendente e ciò che il dipendente riceve realmente in tasca. Ed è proprio qui che emerge il paradosso: lo stesso Stato che applica una pressione fiscale molto elevata sul lavoro ha previsto, nella normativa italiana, strumenti completamente esentasse che possono aumentare concretamente il potere d’acquisto dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuneo fiscale, salari fermi e benefit esentasse: quello che il tuo datore di lavoro (forse) non ti ha ancora detto

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