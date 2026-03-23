Il desiderio profondo di realizzarsi che supera anche il dolore del distacco dai genitori. Un groviglio di sentimenti che si intrecciano ancora più forte quando le barriere da sconfiggere sono quelle della disabilità. E il sogno a portata di mano: sei stanze da condividere con altri coetanei in carrozzina. La possibilità di vivere e lavorare da soli. Da sabato a Vimercate è realtà per cinque under 35 che con il coordinamento di Offertasociale, l’azienda pubblica del welfare, e del Comune hanno avviato l’esperienza del “ dopo di noi ” in un appartamento in via 25 Aprile. A raccontarne la genesi più intima, timori e l’irrefrenabile amore per la propria libertà, spesso negata dalla malattia e dalla società, Chiara Crippa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’A ruota libera’ verso il futuro. Ecco l’appartamento senza barriere. Il sogno di 5 giovani disabili è realtà

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