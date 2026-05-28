A Firenze torna Pompieropoli, l’evento organizzato dai vigili del fuoco al Giardino dell’Orticoltura. La giornata prevede dimostrazioni e attività pratiche per adulti e bambini, con l’obiettivo di far conoscere il lavoro dei vigili del fuoco. L’appuntamento si svolge nel fine settimana e coinvolge diverse postazioni con simulazioni di intervento e prove di abilità. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Firenze, 28 maggio 2026 – A Firenze torna Pompieropoli, appuntamento molto atteso da grandi e bambini. La Fratellanza Militare Firenze invita tutti a partecipare all’evento che si tiene il 30 maggio, dalle ore 10 alle 19, presso il Giardino dell’Orticoltura (via Vittorio Emanuele II, n.4). Un evento libero e gratuito pensato per i più piccoli per una giornata all’insegna del divertimento ma anche per i più grandi con attività di formazione e prevenzione. Il programma. Durante la giornata tutti i bambini e le bambine presenti potranno vedere da vicino mezzi storici dei pompieri e di soccorso - tra cui un’ambulanza d’epoca con dimostrazione di soccorso anni ’60 - e divertirsi con varie attività organizzate dai volontari della Fratellanza Militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna Pompieropoli: la giornata coi vigili del fuoco al Giardino dell’Orticoltura

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Saluto al Vigile del Fuoco Andrea Guicciardi

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