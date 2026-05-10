Anvvf e scuola insieme per le Pompieropoli | studenti diventano vigili del fuoco per un giorno
Sabato 9 maggio si è svolta una giornata dedicata ai giovani studenti presso la scuola primaria di Mesagne, organizzata dall’Anvvf e dall’istituto scolastico. Durante l’evento, i bambini hanno avuto l’opportunità di provare l’esperienza di essere vigili del fuoco, partecipando a una simulazione chiamata “Pompieropoli” che si è tenuta nel cortile del plesso Giovanni XXIII. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in attività pratiche e dimostrazioni legate al lavoro dei vigili del fuoco.
MESAGNE - Studenti pompieri per un giorno. Nella mattinata di sabato 9 maggio è stata organizzata una giornata da mini vigili del fuoco denominata “Pompieropoli” nella scuola primaria di Mesagne dell’Ic “Giovanni XXIII-Moro”, nel cortile plesso Giovanni XXIII, via Maja Materdona. La giornata è.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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