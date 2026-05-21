Pompieropoli al Giardino dell' Orticoltura

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario, viene organizzata una giornata dedicata ai più giovani presso il Giardino dell'Orticoltura. L'evento, promosso dalla Fratellanza Militare, si chiama “Pompieropoli” e propone attività che combinano divertimento, formazione e prevenzione. Durante l'iniziativa, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le procedure dei vigili del fuoco attraverso dimostrazioni pratiche e giochi pensati per coinvolgere bambini e ragazzi. La giornata si svolgerà in un’area all'aperto all’interno del giardino.

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In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario, Fratellanza Militare presenta “Pompieropoli”???? una giornata speciale all’insegna del divertimento, della formazione e della prevenzione.Un evento pensato soprattutto per i più piccoli, che potranno vivere esperienze divertenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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