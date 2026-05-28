Firenze restaurata la Croce Reliquario della Passione in oro con gemme preziose
A Firenze, la Croce Reliquario della Passione, realizzata in oro e decorata con gemme preziose, è stata restaurata e ora esposta nel Museo dell’Opera del Duomo. La croce, conosciuta anche come Croce della Granduchessa, è visibile al pubblico dopo gli interventi di conservazione. Il restauro ha riguardato il ripristino delle parti in oro e la pulizia delle gemme, senza modifiche alle strutture originali.
Firenze, 28 maggio 2026 - La splendida Croce della Granduchessa o Reliquario della Passione in oro adornato di gemme preziose è visibile nel Museo dell’Opera del Duomo a Firenze dopo il restauro. Nel 2025 l’Opera di Santa Maria del Fiore ne ha affidato il restauro all’Opificio delle Pietre di Firenze. I risultati dell’intervento saranno presentati il prossimo 4 giugno i n una giornata di studi “La Croce Reliquario della Passione dell’Opera del Duomo” (Antica Canonica, piazza San Giovanni 7, Firenze, ingresso libero senza prenotazione, ore 9:45 - 15:30). Il grande Reliquario della Passione è uno dei capolavori conservati nel museo fiorentino e vanta una storia straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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