firenze restaurata la croce reliquario della passione in oro con gemme preziose

Notizia in breve

A Firenze, la Croce Reliquario della Passione, realizzata in oro e decorata con gemme preziose, è stata restaurata e ora esposta nel Museo dell’Opera del Duomo. La croce, conosciuta anche come Croce della Granduchessa, è visibile al pubblico dopo gli interventi di conservazione. Il restauro ha riguardato il ripristino delle parti in oro e la pulizia delle gemme, senza modifiche alle strutture originali.