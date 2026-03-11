A Pulsano si terrà un concerto di Passione per celebrare l’inaugurazione della chiesa restaurata di Santa Maria dei Martiri. L’evento, organizzato dalla comunità locale, offrirà un momento di spiritualità e musica, coinvolgendo i presenti in vista della Pasqua. La serata rappresenta un’occasione per condividere un momento di fede e tradizione religiosa nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Un appuntamento all’insegna della spiritualità e della tradizione musicale accompagnerà la comunità di Pulsano nel percorso verso la Pasqua. Venerdì 20 marzo, alle ore 19:30, la Chiesa di Santa Maria dei Martiri, presso l’antico convento dei Padri Riformati, ospiterà il “Concerto di Passione”, iniziativa promossa dall’Arciconfraternita del Purgatorio con il patrocinio del Comune. La serata avrà anche un valore simbolico per la comunità: l’evento segnerà infatti la riapertura della chiesa dopo i recenti lavori di restauro, che hanno restituito alla cittadinanza uno spazio di grande valore storico e religioso. Al momento inaugurale seguirà il concerto, pensato come introduzione al cammino spirituale verso la Settimana Santa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pulsano, “Concerto di Passione” per inaugurare la chiesa restaurata di Santa Maria dei Martiri

